국제 신용평가사 "오미크론, 인플레 가중…성장 전망에 부정적"

[아시아경제 박병희 기자] 국제 신용평가사들은 코로나19 오미크론 변이가 세계 경제 성장 전망을 손상시키고 물가도 끌어올릴 위험이 있다고 경고했다.

29일(현지시간) 주요 외신에 따르면 무디스는 이미 공급망 혼란과 물가 상승, 노동력 부족이 세계 경제에 부담이 되는 상황에서 오미크론이 세계 경제 성장과 물가에 새로운 위험이 되고 있다고 진단했다.

무디스는 연말 여행ㆍ쇼핑 성수기의 소비 수요에도 오미크론이 부정적일 영향을 미칠 수 있다고 예상했다. 또 오미크론으로 시장의 위험 회피 성향이 커지면 해외 차관에 의존하는 신흥시장 국가들의 자금 조달에 위험성이 높아질 수도 있다고 내다봤다.

무디스는 오미크론이 확산하면 백신 접종률이 낮은 국가와 여행산업 의존도가 높은 국가, 재정ㆍ통화정책 여력이 부족한 국가들이 가장 큰 피해를 볼 것이라고 분석했다.

신용평가사 피치도 아직 전염성 등에 대한 연구 결과가 나오지 않은 상태이기 때문에 오미크론이 야기할 경제적 파장을 예단할 수는 없지만, 오미크론이 확산하면 물가 상승을 불러와 거시경제적 대응을 복잡하게 할 수 있다고 분석했다.

피치는 다만 현재까지는 오미크론이 지난해 상반기와 같은 세계 경제의 하락을 불러오지는 않을 것으로 보인다고 예상했다.

