‘협력’과 ‘연결’ 도시 부산 … 부산시, ‘2021 부산 R&D주간’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 오는 12월 1~2일 벡스코 제2전시장에서 ‘2021 부산 연구개발(R&D) 주간행사’를 연다.

‘부산 R&D 주간’은 시민이 과학기술을 친근하게 여기고, 부산지역에서 이뤄지는 연구개발 성과를 시민에게 알리고자 열린다. 행사는 2015년부터 매년 열려 올해로 7번째이다.

올해 행사 주제는 ‘협력 도시 부산, 연결도시 부산’이다.

시는 단계적 일상 회복을 위한 노력과 협력이 필요하며 경남, 울산 등 주변 도시와 연결이 중요하다는 뜻으로 주제를 선정했다.

주요 행사로는 ▲부산시 미래기술혁신 정책 비전 ▲지역 과학기술 우수 연구성과 인터뷰 ▲과학기술 분야 유공자 시상 ▲탄소중립과 에너지기술, 지역 주도 혁신실현 포럼 ▲기후변화 및 메타버스 관련 강연과 독서회 등이 마련돼 있다.

부대행사로 ‘출향과학기술인 정책 포럼’, ‘부산과학기술진흥위원회’ 도 열린다.

1일 개막식에서 박형준 부산시장은 ‘2025년까지 부산시 연구개발 투자 2천억 원, 정부 연구개발 2조 원 유치’가 목표인 부산 미래기술혁신 정책 비전을 발표할 예정이다.

행사에선 조용구 코렌스 대표, 장영수 부경대학교 총장, 김웅서 한국해양과학기술원장이 참석해 토크쇼로 부산의 미래발전을 위한 다양한 의견을 교류한다. 또한 부산 출신 과학기술인과 ‘부산의 산학협력 혁신생태계 조성 방안’을 주제로 정책 포럼이 이어진다.

과학기술 분야 유공 시상식에서는 부산과학기술혁신상, 과학기술 도시 조성 혁신리더 유공 등 3개 부문 시상이 있다.

2일에는 기후변화와 메타버스를 주제로 전문가 강연이 열린다.

부산대학교 기후과학연구소 이준이 교수가 전 지구적인 기후변화에 따른 우리 삶의 변화 모습과 해양도시로서 기후변화에 영향을 받는 부산의 미래를 풀이한다. 이 교수는 IPCC 평가보고서 총괄 저자이자 ‘2021 올해의 과학자상’ 수상자이다.

퓨쳐디자이너스 최형욱 대표는 메타버스 유행에 따른 산업과 경제변화 설명한다. TLP 김지영 대표는 코로나19로 변하고 있는 세상에서 학부모가 가지는 고민을 해소하고 자녀에게 필요한 역량은 무엇인지에 대해 강연한다.

행사는 온·오프라인 동시 개최되며 ‘부산 R&D 주간 누리집’에서 세부 행사를 실시간으로 만나 볼 수 있다. 행사엔 페이스북 응원 댓글 참여, 유튜브 구독과 시청 인증, 사전등록, 설문조사 등 다양한 온라인 이벤트도 마련돼 있다.

박형준 시장은 “부산 R&D 주간의 행사로 미래기술을 선도하는 미래도시의 모습을 시민에게 보여줄 것”이라고 말했다. 행사는 부산시가 주최하고 부산산업과학혁신원이 주관한다.

