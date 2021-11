파월 "오미크론 출현 美 인플레 불확실성 확대"

무디스도 "경제성장·물가에 리스크"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 오미크론 코로나19 변이가 미국 경제와 고용에 하방 압력을 가할 수 있다고 진단했다. 그는 특히 인플레이션 전망도 혼란스러워질 수 있다고 평가해 오미크론 변이가 금리 인상 시간표에도 영향을 미칠 수 있음을 시사했다.

무디스, 피치 등 국제신용평가사들도 오미크론 변이가 세계 경세 성장 전망을 손상시키고 물가를 끌어올릴 수 있다고 전망했다.

파월 의장은 29일(현지시간) 미 의회 증언에 앞서 공개한 사전 모두발언을 통해 "최근의 코로나19 감염 증가와 오미크론 변이의 출현이 고용과 경제 활동에 하방 위험을 초래하고 인플레이션에 대한 불확실성을 증가시킨다"고 언급했다. 그는 "이 바이러스와 관련해 더 큰 우려는 사람들이 대면으로 일할 의욕을 꺾을 수 있다는 점"이라면서 "이는 노동시장의 진전을 둔화시키고, 공급망 교란을 심화시킬 가능성이 있다"고 염려했다.

월스트리트저널은 파월 의장의 언급이 오미크론 변이가 인플레이션 악화와 임금 상승 원인으로 작용하며 자산매입축소 완료와 금리 인상에 나서야 하는 Fed를 곤혹스럽게 할 수 있다는 점을 시사했다고 전했다.

이날 무디스는 "이미 공급망 혼란과 물가상승, 노동력 부족이 세계 경제에 부담이 되는 상황에서 오미크론이 세계 경제 성장과 물가에 리스크가 되고 있다"고 진단했다.

파월 의장 발언 이후 미 국채 금리는 단기물을 중심으로 하락했다. 통화 정책에 가장 민감한 2년물 금리는 파월 의장 발언이 전해지기 전 0.51%에서 발언 직후 0.48%까지 하락했다. 국채금리 하락은 국채값 상승을 뜻한다.

오미크론 변이는 유럽을 중심으로 급격히 확산하고 있다. 오미크론에 대한 우려카 커지자 이날 미국 질병통제예방센터(CDC)는 모든 성인이 추가접종(부스터샷)을 해야 한다고 권고를 격상했다.

