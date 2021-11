NY증시, 반등 성공‥국채금리 상승 제한

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 오미크론 코로나19 변이 파동을 소화하며 상승 마감했다. 오미크론으로 인한 하락장은 일단 진정된 모습이다.

29일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 236.60포인트(0.68%) 오른 3만5135.94에, S&P500지수는 60.65포인트(1.32%) 상승한 4655.27에, 나스닥 지수는 291.18포인트(1.88%) 급등한 1만5782.83에 마감했다.

뉴욕증시 주요지수는 지난 26일 거래에서는 오미크론 파문이 확산하며 2%의 급락세를 보였지만 이날 반등을 모색했다.

조 바이든 미국 대통령이 일찌감치 오미크론 대응을 위해 추가 봉쇄 조치가 없을 것으로 전망하면서 투자 심리가 호전됐다.

이날 미 10년물 국채금리는 1.51%대를 기록했지만 상승 폭이 크지 않았다. 국채금리는 오미크론 등장 직전 1.7%를 위협하던 모습은 아니었다.

국채금리 상승이 제한되면서 달러 지수도 0.1% 상승하는 데 그쳤다. 달러지수는 지난 26일에는 0.75%나 급락한 바 있다.

코로나19 백신 조제사 모더나는 지난 금요일 20% 이상 오른 데 이어 이날도 12%가량 올랐다. 바이오앤테크는 4% 상승했다.

국채금리 상승이 제한되자 아마존과 애플 등 주요 기술주들이 2% 이상 상승했다. 테슬라도 5%의 상승세를 보였다.

트위터는 잭 도시 최고경영자(CEO)가 자리에서 물러난다는 소식에 장중 큰 변동성을 보이다 2.7% 하락 마감했다.

