"소송 남용 부당"…동물권 단체 박소연 전 대표 피소

[아시아경제 이정윤 기자] 구조동물 안락사 논란을 빚은 동물권단체 '케어'의 전 대표 박소연씨가 경찰에 고발당했다.

고소남용피해자모임은 29일 서울중앙지법 앞에서 기자회견을 열고 "박 전 대표가 국민적 분노를 야기시킨 범죄행위를 한 뒤 댓글을 달았다는 이유로 고액의 집단 기획소송을 했다"며 박 전 대표를 공갈·부당이득 혐의로 서울 서초경찰서에 고발했다.

이들은 유기견 안락사 사건이 불거진 직후 자신의 기사에 댓글을 쓴 사람들을 대상으로 박 전 대표 측이 기획 소송을 벌이고 위자료를 요구하고 있다고 주장했다. 이어 "2020년부터 나온 재판 결과에선 위자료 지급 의무가 없거나 10만원을 지급하라는 판결이 대부분이었다"며 "박 전 대표가 합의금 장사를 목적으로 소송을 했다"고 주장했다.

한편, 박 전 대표는 2019년 보호소 공간이 부족하다는 이유로 구조동물들을 안락사하게 한 사실이 내부 고발로 드러나 논란에 휩싸인 바 있다.

