진주시, 노인요양시설 등 방역 수칙 준수 홍보

신종우 진주시 부시장 시설 방문 추가접종 당부



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 29일 신종우 부시장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 단계적 일상 회복에 따른 방역 수칙 준수 및 추가접종(부스터샷) 당부를 위해 노인요양시설과 경로당을 방문했다고 밝혔다.

최근 단계적 일상 회복에 접어들면서 코로나19 감염병의 확산세가 거세지고 요양병원 및 노인시설을 중심으로 위충증 환자가 증가하는 등 노인요양시설과 경로당 등 감염 취약 시설의 방역이 느슨해지는 것에 대해 우려가 큰 상황에서 신 부시장이 직접 챙기고 나섰다.

신 부시장은 “접종효과가 감소한 고위험군에 대한 추가접종과 미접종자의 적극적인 예방접종 참여가 절대적으로 필요하다”고 말했다.

그러면서 “노인요양시설과 경로당 등 감염 취약 시설의 방역 수칙 준수와 백신 추가접종을 통해 감염병 예방에 앞장서 줄 것”을 당부했다.

신 부시장은 특히 경로당 이용자를 대상으로 추가접종, 마스크 착용, 2차 예방접종 완료 확인, 경로당 내 식사 금지, 방문록 작성 등 방역 수칙 준수를 통해 경로당이 어르신들의 안전하고 쾌적한 여가 공간이 될 수 있도록 재차 당부했다.

