순천문화재단, 내년 예술인 공모사업 지원 박차

지역예술인 총 53개팀 선정, 기획자 매칭 및 창작 지원 예정

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 내년 공모사업 지원을 희망하는 지역 문화예술인을 위해 기획자 매칭 및 창작 지원에 총력을 다하겠다고 29일 밝혔다.

순천문화재단은 지역예술인·문화기획자 매칭사업을 통해 지난해부터 총 18팀에 3억 3600만원에 달하는 국가기관 공모사업에 선정됐다.

또한, 1억원 규모의 재단 예산으로 올해 창작예술지원 공모사업을 통해 총 28팀의 예술가들을 지원하는 등 지난 그간 총 46개팀, 총 4억 4000만원에 달하는 지원을 해왔다.

내년도 순천문화재단 창작예술지원 공모사업에서는 올해 우수작들을 선정해 500만원에서 최대 2000만원을 연속지원을 할 예정이며, 신규 선정자는 창작지원과 발표지원으로 나누어 300만원에서 최대 1000만원까지 총 23개팀을 지원할 예정이다.

전국 단위 공모사업 지원을 위한 예술단체 선정은 내달 6일부터 17일까지 접수 받아 총 30팀을 선정해 기획자 매칭 후 연중 컨설팅을 통해 지역예술인 공모 지원을 강화할 계획이다.

공모사업 내용은 순천문화재단 홈페이지에 게시될 예정이며, 기타 사업들은 내년 1월에 개최될 순천문화재단 사업설명회에서 자세히 소개될 예정이다.

자세한 사항은 순천문화재단으로 문의하면 된다.

한편 순천문화재단은 지난 26일 순천만 달밤야시장 야외무대에서 각종 기관의 공모사업 지원을 희망하는 지역문화예술인들을 대상으로 내년 문화예술 관련 전국 공모사업 안내 설명회를 개최했다.

