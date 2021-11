[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥에서 부부싸움을 하다가 아내를 숨지게 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

전남 고흥경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 입건했다고 29일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 6시 50분께 고흥군 금산면 자택에서 흉기로 아내를 찔러 숨지게 한 혐의다.

A씨도 스스로 상처를 내 중상을 입고 병원으로 옮겨진 것으로 알려졌다.

경찰은 부부가 말다툼하던 중 남편이 흉기를 휘두른 것으로 보고 있다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

