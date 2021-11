여성임원이 말하는 '성별다양성'…온라인 원탁토론회 개최

공공·민간 여성 관리자 70여명과 토론회 개최

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 공공기관·민간기업 여성 고위관리직 70여명과 '조직 내 성별다양성 제고'를 주제로 한 원탁토론회를 30일 온라인으로 진행한다.

우리나라는 공공부문 여성 임원 비율이 20%를 넘고, 상장법인의 여성 임원 비율도 올해 5.2%로 점진적으로 증가하는 추세다. 그럼에도 노동시장 내 여성의 지위를 종합적으로 측정하는 영국 이코노미스트지의 유리천장지수 평가에서는 경제협력개발기구(OECD) 29개국 중 29위에 머무르고 있다.

성별 다양성과 포용성은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 중요 요소로 부각되고 있으며 해외에서도 이를 조직 성장·지속가능성과 직결되는 가치로 여기고 있다. 우리나라에서도 2조원 이상 기업 이사회의 성별 다양성 확보제도 등이 시행됐지만 구성원 인식 전환과 현장에서의 노력이 필요한 시점이다.

여가부가 개최하는 여성 고위관리자 원탁 토론회는 여성인재 아카데미 사업의 일환으로, 기조강연과 분임토론 순으로 진행된다.

토론회 1부에서는 김은경 세종리더십개발원 원장이 ‘성별 다양성 확보를 위한 지도자(리더십)’에 관한 기조강연을 한다. 포용적인 조직문화 조성과 이를 위한 여성 지도자(이하 리더십)의 과제, 성별 다양성 확보의 중요성에 대해 이야기한다.

2부에서는 여성 고위관리자들이 각자의 경험을 공유하는 분임토론을 진행하고, 성평등 조직문화 조성과 확산, 여성의 경제활동 참여 확대와 역량강화에 필요한 지원과 실행 전략을 논의한다.

정영애 여성가족부 장관은 "성별 다양성 확보는 조직의 혁신적 성장을 견인하는 힘이며 실질적 성평등 사회로 나아가는 새로운 동력이 될 것"이라며 "성평등한 조직문화가 정착되고 여성이 사회 각 영역에서 마음껏 능력을 펼칠 수 있도록 여성가족부가 적극적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

