특허청, 최신 ‘mRNA 백신’ 특허정보 산업계 제공

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청이 최신 mRNA 백신 특허정보를 업데이트해 산업계에 제공한다.

특허청은 29일 제약특허연구회에 가입된 제약·바이오 기업과 간담회를 갖는다고 밝혔다.

간담회는 국내 제약·바이오 기업이 mRNA 백신 개발에 걸림돌로 꼽는 특허문제를 지원하기 위해 모더나·화이자·큐어백의 최신 특허정보를 제공할 목적으로 열렸다.

모더나, 화이자, 큐어백의 코로나19 백신 특허는 해외에서 속속 공개되고 있지만 현재까지 국내에 진입한 특허는 없는 상태다.

또 화이자 백신은 107개국에서 모더나 백신은 현재 77개국에서 승인돼 사용 중인 상황으로 이중 모더나 백신은 미국과 유럽에서 5건의 특허분쟁이 발생해 현재도 분쟁을 지속하는 상황이다.

간담회에는 이러한 여건을 고려해 최신 출원 및 분쟁 동향정보도 업계에 함께 제공할 계획이다.

현재 mRNA 백신 관련 특허 691개 기술군의 국내 진입률은 17% 가량으로 미국, 유럽 등 주요국에 비해 낮은 수준을 보인다.

이로 인해 한국은 mRNA 백신의 글로벌 백신 생산기지임에도 지재권 분쟁 위험도가 상대적으로 낮은 것으로 분석된다는 게 특허청의 설명이다.

특허청 김지수 국장은 “특허청은 간담회를 시작으로 연내 mRNA 방식 외에 코로나19 백신, 내년 1월까지 백신 원부자재 품목에 대한 특허분석을 완료해 특허청 홈페이지와 설명회 등을 통해 관련 내용을 공유할 계획”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr