문화재청 국립경주문화재연구소는 '마주 앉아 나누는 신라 이야기'라는 뜻을 가진 ‘대담신라(對談新羅)’ 프로그램을 29일 오후 7시에 자체 유튜브 채널에서 실시간으로 방송한다.

이번 이야기는 경주 월성에 관한 해설 전담조직인 ‘월성이랑’ 운영자들과 이들이 제공하는 프로그램을 담당자들이 직접 소개하는 형식으로 진행된다. 소통누리망(SNS)을 통해 사전에 받아뒀던 질문과 유튜브에서 실시간으로 시청자들이 궁금하게 여기는 부분에 답한다. 이야기의 구성은 월성이랑에 대한 세 가지 주제로 이뤄진다. ▲ ‘월성이랑’은 무엇인가? ▲ 월성이랑의 ‘테마가 있는 해설’ 소개! ▲ 월성이랑이 알려주는 월성의 뷰포인트! 등 이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr