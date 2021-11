경기도, 자치단체 최초 '자원봉사기(旗)' 게양

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 자원봉사자의 날(12월5일)을 앞두고 자치단체 최초로 '경기도자원봉사기'를 게양했다.

경기도는 29일 수원 경기도청사와 의정부 경기도 북부청사에 경기도자원봉사기를 게양했다고 밝혔다. 도는 다음 달 12일까지 2주간 자원봉사기를 게양한다.

자원봉사자의 날은 UN이 1985년 자원봉사자에게 감사와 경의를 표하고 자원봉사 활동을 촉진하기 위해 제정한 날이다.

국내에서는 자원봉사활동 기본법 제13조와 경기도 자원봉사활동 지원 조례 제18조에서도 매년 12월5일을 자원봉사자의 날로, 이날부터 1주일간을 자원봉사주간으로 지정해 기념행사 등을 개최하고 있다.

오태석 도 자치행정국장은 "코로나19 극복과 사회문제 해결을 위해 지원을 아끼지 않은 자원봉사자들의 노고를 기념하기 위해 전국 자치단체 최초로 자원봉사기 게양을 결정했다"면서 "코로나19 대응의 최전선에서 노력하고 있는 자원봉사자들의 노고를 모두가 오래도록 기억했으면 한다"고 배경을 설명했다.

도는 확진자 급증으로 인한 의료인력 부족에 대응하기 위해 작년 8월부터 경기도긴급의료지원단을 결성, 자원봉사자 2196명을 모집했다. 이 중 384명을 생활치료센터 등에 배치했다.

또한 원활한 코로나19 백신접종을 위해 예방접종센터에서 7개월 간 6만4795명의 자원봉사자들이 활동하는 등 도내 관련 자원봉사자는 지난 2년간 57만명에 이른다.

