'여객기 착륙장치'에 몸 숨긴 남성...영하 50도 극한 환경에서 살아남았다

前 조종사 "비행기 착륙장치 숨으면 산소부족·저체온증으로 의식 잃어...매우 위험한 행동"

[아시아경제 김서현 기자] 여객기 바퀴에 몰래 숨어 과테말라에서 미국 마이애미로 밀항을 시도한 20대 남성이 착륙장치 안 혹독한 환경을 견디고 살아남은 채 발견됐다.

27일(현지시간) NBC, 로이터통신 등은 여객기 착륙장치 내부에 몰래 숨어든 과테말라 남성(26)이 고도 9100~1만2800m와 영하 50℃ 혹한, 산소 부족 등을 견디고 미국땅을 밟았다고 보도했다.

이 남성은 미국 플로리다주 마이애미국제공항에 착륙한 아메리칸항공 1182편 여객기 착륙장치 내부에서 이날 오전 10시6분쯤 발견됐다.

미 관세국경보호국(CBP) 대변인은 성명을 통해 "착륙장치에서 도주를 시도한 과테말라 남성을 체포했다"며 "응급의료팀이 환자 상태를 파악한 후 병원으로 이송해 의료 조치를 진행했다"고 밝혔다. 이어 "항공기 착륙장치 내부와 같은 밀폐된 공간에 사람이 올라타는 행위는 극단적인 위험에 해당한다"고 경고했다.

과테말라에서 마이애미공항까지 비행시간은 2시간 30분이다. 남성은 착륙 후 지상에 발을 내딛자마자 다리에 힘이 풀려 주저앉았다. 당시 영상에는 중심을 잃고 쓰러진 남성에게 공항 관계자들이 건넨 물로 목을 축이고 천으로 몸을 녹이는 모습이 담겨 있다.

이 남성이 목숨을 건진 건 기적에 가깝다는 평가다. 일반적인 비행기 순항고도 9300m에서 외부 온도는 영하 60도까지 내려간다. 전직 아메리칸항공 조종사 웨인 지스칼은 "비행기 착륙장치에 숨으면 보통 산소 부족이나 저체온증으로 의식을 잃는다"며 "자칫 착륙장치가 작동하게 되면 십중팔구 여객기 밖으로 추락해 사망하는 비극적 사건이 벌어진다. 매우 위험한 행동"이라고 강조했다.

미국 연방항공청(FAA)에 따르면 1947년부터 올해 2월까지 비행기 바퀴가 들고 나는 랜딩기어베이에 숨었다가 적발된 밀항자는 총 129명이었다. 이 중 약 78%인 100명이 사망했다.

앞서 지난 8월 아프가니스탄에서 아프간 국적자 640명을 태우고 출발한 미국 화물기의 착륙장치 내부에서는 바퀴에 몰래 탄 아프간 사람들의 시신이 발견됐다. 당시 뉴욕타임스(NYT)는 이들이 착륙장치에 으스러진 것으로 보였다고 전했다.

해당 남성은 신속한 퇴거 명령을 받을 것으로 보인다. 이민국 관계자는 "밀항자가 국토안보부와 관계국경보호청 감시 하에 구금될 것"이라고 설명했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr