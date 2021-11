'2021서울국제트래블마트' 800만 달러 계약협의…관광불황 속 성과

해외 278개사, 국내 359개사 참가…비즈니스 상담 1841건, 계약 협의 268건

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19로 위축된 관광업계 회복과 관광시장 선점을 위해 개최된 '2021 서울국제트래블마트X서울의료관광국제트래블마트'가 800만달러 규모의 계약 협의를 달성했다고 서울시와 서울관광재단이 29일 밝혔다.

앞서 온·오프라인으로 진행된 이번 행사에서 637개(해외 40개국 278개사, 국내 359개사) 관광업체가 참가했다. 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 진행된 비즈니스 상담은 1841건을 기록했고 이 중 268건이 계약 협의에 이르렀다.

재단에 따르면 올해 ‘트래블마트’ 행사에 대해 해외 참가자의 97%, 국내 참가자의 90%가 이번 행사에 ‘만족’ 이상의 만족도를 보였다. 앞으로 계약체결 가능성 역시 ‘높음’ 이상의 응답비율은 해외 96%, 국내 69%로 집계됐다.

이번 ‘트래블마트’ 행사에서는 포스트 코로나시대 관광 및 의료관광 시장 동향을 공유하고, K-POP, 한류 등 투어 프로그램은 물론, 의료관광, 명상과 같은 웰니스 관련 관광객 유치도 활발하게 논의됐다. 실제 코로나19로 인해 국내외 관광업계가 어려운 상황 속에서 이번 트래블마트는 관광업계 간 소통의 창구 역할을 톡톡히 했다는 평가다.

최경주 서울시 관광체육국장은 “코로나19 장기화로 인한 관광업계의 유례 없는 침체 속에서 트래블마트를 통해 해외 바이어와의 새로운 네트워크 구축하고 비즈니스 교류 등에 있어 매우 값진 성과를 냈다고 생각한다”면서 “이번 행사를 계기로 국내외 관광업계 네트워킹을 재건해 여행이 재개됐을 때 서울의 관광수요가 빠르게 회복될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

