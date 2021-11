"직장 내 괴롭힘으로 올해 18명 극단적 선택"

직장갑질119 집계…공공기관 근무 절반

"진상규명, 가해자 징계 제대로 안 돼"

[아시아경제 이관주 기자] 올 한해 직장 내 괴롭힘을 견디지 못하고 극단적 선택을 한 직장인이 18명에 달하는 것으로 집계됐다.

시민단체 '직장갑질119'는 28일 직장 내 괴롭힘으로 인한 극단적 선택 사례를 공개하고 정부에 대책 마련을 촉구했다.

직장갑질119가 올해 1월부터 이달 27일까지 언론보도와 국민신문고 신고 등을 집계한 결과, 올해 스스로 목숨을 끊은 직장인은 18명이었다.

연령별로는 20대가 7명, 30대가 4명, 40대·50대 각 3명, 연령 미확인이 1명이었다. 성별로는 남성 12명, 여성 6명이었다. 이들 중 절반인 9명이 공공기관에서 근무 중인 것으로 나타났다.

직장갑질119는 "문재인 정부가 2018년 공공부문 직장갑질 종합대책을 내놓았지만, 공공기관 직장 내 괴롭힘과 이에 따른 극단적 선택은 끊이지 않았다"며 "진상 규명과 가해자 징계가 제대로 이뤄지지 않았기 때문"이라고 비판했다.

그러면서 "지난 9월 직장인 1000명을 대상으로 한 직장 내 괴롭힘 설문조사에서 '직장 내 괴롭힘을 신고했을 때 신원이 노출될 것 같다'거나 '불만이나 고충을 자유롭게 털어놓기 어렵다'고 답변한 직장인이 많았다"며 "신고만 자유롭게 할 수 있어도 직장인들이 극단적 선택을 하지는 않을 것"이라고 강조했다.

