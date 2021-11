속보[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 28일 오후 2시께 경남 통영시 욕지도 모노레일이 탈선했다.

이 사고로 8명이 다쳐 인근 병원으로 이송됐다.

소방당국은 환자들 부상 정도와 사고 원인을 조사 중이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr