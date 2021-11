광주시교육청 '빛고을 학교자치 포럼' 첫 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 지난 26일 광주교육연수원에서 '빛고을 학교자치 포럼'을 처음으로 개최했다.

28일 시교육청에 따르면 이번 포럼은 학교자치에 대한 관심을 높이고, 빛고을 학교자치의 방향 및 실천과제에 대해 교육주체들과 함께 고민하기 위해 마련됐다.

이날 포럼은 코로나19 확산세를 고려해 현장 참석 인원은 학생·학부모· 교직원 대표 등으로 최소화했고, 유튜브를 통해 실시간 생중계됐다.

포럼은 아주대 법학전문대학원 오동석 교수와 인천시교육청 김요섭 장학사의 발제 후 발제자·토론자·청중이 자유롭게 대화하는 토크콘서트 형식으로 진행됐다.

토크콘서트에서는 ▲교육 3주체가 말하는 좌충우돌 학교자치 이야기 ▲우리가 꿈꾸는 학교자치 등의 주제에 대해 솔직하고 열띤 토론을 벌였다.

장휘국 교육감은 "학교자치 실현을 위해서는 교육주체들이 적극 소통하고, 유기적으로 협력해야 한다"며 "앞으로 학생, 학부모, 교직원, 시민들의 목소리를 듣고 이를 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr