한국은행 광주전남본부 '혁신성장의 현재와 미래' 경제포럼 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국은행 광주전남본부(본부장:김윤기)는 '광주·전남 혁신성장의 현재와 미래'라는 주제로 지역경제포럼을 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 포럼은 광주와 전남의 경제성장이 저출산·고령화, 고용 창출력 약화 등으로 추세적으로 둔화하는 상황에서 지역경제에 내재된 혁신역량수준을 가늠해보고, 향후 경제성장의 마중물 역할을 할 수 있는 혁신산업과 유망품목을 학술적 관점에서 도출하고자 마련됐다.

발제자로 나선 허문구 박사는 혁신기반역량(사람/교육,R&D)과 미래산업기반역량(창업,신산업) 관점에서, 광주를 중심으로 교육 및 창업환경은 상대적으로 우수한 편이나 R&D투자 및 고부가산업(지식기반·고기술 업종) 여건이 열약하다는 분석결과를 제시했다.

김윤수 박사는 지역소재 기업의 거래활동을 기반으로 한 산업의 전후방연관 네트워크를 분석하여 산업간 연관성을 측정하는 방법론을 소개했다.

지정토론에서는 지역경제 정책방향 수립과 관련해 여러 의견이 제시됐다.

비수도권의 초광역 협력정책이 현재화되는 점 등을 감안해 광주전남이 경제공동체로써 혁신성장시대를 준비할 필요성과, 혁신성장 주도산업이 제조업 측면에 집중된 경향이 있어, 서비스업 등으로 확대해 후속연구가 지속되는 것이 중요하다는 등 목소리가 나왔다.

한국은행 광주전남본부는 지역경제의 도약을 위해 자체 조사연구 업무는 물론 전문가들과의 교류협력 활동을 강화할 계획이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr