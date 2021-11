새 변이 이름 '오미크론' 정한 WHO…시진핑 의식했나?

[아시아경제 황수미 기자] 세계보건기구(WHO)가 코로나19 새 변이의 이름을 '오미크론(ο)'으로 지정한 배경을 두고 시진핑 중국 주석의 성과 같은 이름을 피한 게 아니냐는 추측이 나왔다.

지난 26일(현지 시각) WHO는 남아프리카공화국에서 처음 발견된 것으로 알려진 'B.1.1.529' 변이를 '우려변이'로 분류하고 이름은 그리스 알파벳의 15번째 글자인 오미크론으로 지정했다.

애초 전문가들은 새 변이의 이름이 그리스 알파벳의 13번째 글자인 '뉴(ν)'가 될 것으로 예측했다. WHO가 지금까지 그리스 알파벳 글자 순서대로 코로나바이러스 변이 이름을 지었고, 앞서 12번째 글자인 '뮤(μ)' 변이까지 지정한 상태였기 때문이다.

하지만 WHO는 예상과 달리 뉴와 그 다음 글자인 '크시(ξ)'마저 건너뛰고 15번째 글자인 오미크론을 새 이름으로 낙점했다.

이처럼 WHO가 관행을 깨고 새 변이 이름을 오미크론으로 지정하자 그 배경을 둘러싸고 추측이 분분하다.

우선 뉴는 '새롭다'는 의미의 영어 단어 '뉴(new)'와 거의 같은 발음이다 보니 혼동을 피하고자 이를 제외했을 것이라는 추측이 나왔다. 영어권에서 '새 변이인 새 변이'로 들릴 수 있는 상황을 피하고자 했다는 것이다.

크시 역시 비슷하다. 크시의 영어 철자는 'xi'다. 영어권 국가에서는 시진핑 중국 국가주석의 이름을 표기할 때 성만 따 'Xi'라고 쓰기 때문에 공교롭게 철자가 같다.

이 때문에 시 주석의 성과 같은 철자의 단어를 변이 바이러스의 이름으로 쓰기가 WHO로선 부담스러웠을 것이라는 추정이 나온다. 크시로 지정한다면 영어로 크시 변이는 'xi variant'라고 쓰게 되는 데 이를 보고 '시진핑 변이'를 연상할 수 있다는 것이다.

이와 관련해 영국 일간지 텔레그래프의 폴 누키 선임 에디터는 트위터에 소식통을 인용해 "뉴와 시는 의도적으로 건너뛴 것으로 확인했다"고 전했다.

또한 "특정 지역이 낙인찍히는 것을 피하려고 Xi를 걸렀다"며 "모든 팬데믹은 본질적으로 정치적이다"라고 덧붙였다.

미 공화당 소속 상원의원 테드 크루즈는 "WHO가 이처럼 중국 공산당을 두려워한다면 중국이 치명적인 전염병을 은폐하려고 시도할 때 WHO를 어떻게 신뢰할 수 있겠는가"라고 비판했다.

한편 마거릿 해리스 WHO 대변인이 "뉴는 새로운 변종으로 혼동할 수 있다"며 "낙인을 피하려고 지명이나 사람 이름, 동물 등을 사용하지 않는다는 명명 규칙을 따라 흔한 성씨인 'xi'를 쓰지 않은 것"이라고 설명했다고 뉴욕포스트는 전했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr