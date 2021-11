서울 첫 공영형 사립학교에 '충암고' 선정

학교법인 임원 일부 교육청 추청 임원으로 선임

4년간 연 3억원씩 환경개선·특색 사업비 지원

[아시아경제 한진주 기자] 서울 최초로 운영되는 공영형 사립학교에 충암고등학교가 선정됐다.

28일 서울시교육청은 지난 10월 사업 공고 이후 신청학교를 대상으로 평가를 거친 결과 충암고를 공립형 사립학교로 최종 선정했다고 밝혔다. 12월부터 4년간 공립형 사립학교로 운영하게 된다.

공영형 사립학교는 사립학교 의사결정 과정에서 공공성을 높이고 국공립 수준으로 행·재정적 지원을 제공하는 사립학교 혁신모델이다.

공영형 사립학교는 전체 이사의 1/3 이상 1/2 미만, 감사 1명을 교육청 추천 인사로 구성하는 공영형 이사회를 둔다. 연차별 운영 성과 평가를 통해 시정·지도를 받고 2년 후 중간평가를 통해 추가 지원 여부가 결정된다.

향후 4년간 공영형 사립학교 추진 과제를 수행하고 연간 3억원(환경개선비 2억5000만원, 특색사업비 5000만원), 4년간 총 12억원을 지원받는다.

학교법인 충암학원과 충암고는 ▲미래 지향적 교육과정 기반 조성 ▲참여와 소통의 교육자치 실현 ▲학생 인권 존중 학교 문화 정착 ▲청렴과 민주성에 바탕을 둔 학교문화 혁신 등 학교법인 운영의 공공성 강화와 재정 투명성·책무성 확보에 나설 계획이다.

서울시교육청은 공영형 사립학교가에 행·재정적인 지원을 뒷받침해 사업 성과를 높이고 다른 사립학교로도 확산할 예정이라고 밝혔다.

조희연 서울시교육감은 "공영형 사립학교로의 발걸음을 시작한 충암학원 공동체에 감사를 표하고, 서울시교육청도 적극 협력·지원해 국민적 요구에 부응하는 사학의 공공적 운영모델 정립을 위한 시도가 성공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

