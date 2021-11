"델타보다 강하다"…새 변이 '오미크론' 등장에 전세계 초비상

[아시아경제 황수미 기자] 세계보건기구(WHO)가 아프리카 남부에서 보고된 코로나19 새 변이에 '오미크론'이란 이름을 부여하고 우려변이로 분류했다.

26일(현지 시각) 외신에 따르면 남아프리카공화국 보건부 산하 국립감염병연구소(NICD)는 지난 23일 이 새 코로나19 변이를 확인했다. 지난달 14~16일 환자에게서 채취한 표본을 분석한 결과였다.

남아공 보건당국은 유전자 염기서열 분석을 추가로 진행한 뒤 한 뒤 자국 정부에 전달하고, WHO엔 이 변이에 대한 기술적워킹그룹을 26일 소집해달라고 요청했다.

WHO는 이 요청을 받아들여 이날 회의를 열고 이 변이의 공식 명칭을 그리스 알파벳의 15번째 글자인 '오미크론'으로 정하고 우려변이로 분류했다.

우려변이는 변이 바이러스의 전파나 치명률이 심각해지고 현행 치료법과 백신에 대한 저항력이 향상돼 초기 조사가 진행 중일 때 적용한다. 인도에서 처음 발견돼 현재 우세종인 델타변이도 우려변이다.

남아공에선 프리토리아 등 주요 도시가 속한 하우텡주(州)에서 100여건의 변종사례가 확인된 상태다.

오미크론은 스파이크 단백질에 유전자 변이 32개를 보유한 것으로 파악됐다. 이는 델타변이가 가진 수의 약 2배로, 현재의 백신이 대응토록 설계된 원래 코로나바이러스와 상당히 다르다고 외신은 설명했다.

바이러스는 스파이크 단백질을 이용해 숙주 세포로 침투하는데 이 단백질에 돌연변이가 생기면 전파력이 바뀔 수 있고 백신 효과에도 영향을 미칠 수 있다.

WHO는 이 변이가 많은 수의 돌연변이를 가지고 있다며 "예비 증거에 따르면 이 변이가 다른 변이 대비 재감염 위험을 증가시키는 것으로 보인다"고 설명했다.

한편 오미크론 확산 우려에 각국은 서둘러 국경의 빗장을 걸고 있다. 영국과 독일, 이탈리아, 체코, 네덜란드, 스페인, 오스트리아, 이스라엘, 싱가포르, 일본, 스위스 등은 남부 아프리카에서 오는 항공편을 중단하거나 자국민 외 입국 금지 등의 조치를 발표했다.

