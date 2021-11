"새 코로나 변이는 오미크론" WHO, 감염 위험 높은 우려변이

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 세계보건기구(WHO)가 남부 아프리카에서 발견된 신종 코로나 바이러스 변이(B.1.1.529)를 '우려 변이'(variant of concern)로 분류하고 '오미크론'(Omicron)이라는 이름을 부여했다.

WHO는 26일(현지시간) 성명을 통해 오미크론이 "많은 수의 돌연변이를 지니고 있다"라면서 "예비 증거에 따르면 다른 변이와 비교했을 때 이 변이와 함께 재감염의 위험이 커진 것으로 보인다"라고 우려 변이 지정 이유를 설명했다.

우려 변이는 변이 바이러스의 전파나 치명률이 심각해지고 현행 치료법이나 백신에 대한 저항력이 커져 초기 조사가 진행 중일 때 이같이 분류된다.

WHO는 "최근 몇 주간 이 변이의 출현과 함께 감염자 수가 급격히 늘고 있다"라며 "남아공의 거의 모든 지역에서 이 변이의 발병 건수가 증가하는 것으로 보인다"라고 말했다.

그러면서 WHO는 마스크 착용과 손 깨끗이 씻기, 거리 두기, 환기, 백신 접종 등을 강조했다.

WHO는 또한 각국에 코로나19 변이에 대한 감시와 염기 서열 분석 강화, 공개 데이터베이스에 유전체 서열 자료 제출, 우려 변이의 첫 발병 및 집단 감염 사례의 WHO 보고 등을 주문했다.

새 변이는 '스파이크 단백질'에 유전자 변이 32개를 보유하고 있어 델타 변이만큼 높은 전파력을 가졌을 수 있다는 우려를 낳고 있다.

