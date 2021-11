진주시, ‘2023년 아시아역도선수권대회’ 준비 본격화

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 사상 처음으로 국제 스포츠대회인 ‘2023년 아시아역도선수권대회’를 유치한 진주시가 대한역도연맹으로부터 유치 확정서를 전달받고 본격 대회 준비에 나선다.

조규일 시장은 26일 서울 삼성동 그랜드인터컨티넨탈에서 최성용 대한역도연맹 회장으로부터 유치확정서를 인수했다. 이날 행사에는 김택세 진주시체육회장, 백인구 진주시역도연맹 회장도 함께했다.

조 시장은 “진주에서 첫 국제대회를 개최할 수 있게 돼 정말 기쁘다”며 “그동안 애써주신 최성용 대한역도연맹 회장과 백인구 진주시역도연맹 회장 등 역도 관계자분들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

진주시는 이번 유치확정서 인수를 시작으로 12월에는 성공적인 대회 개최를 위한 조직위원회를 구성, 발대식을 개최할 예정이다.

아시아역도연맹이 주최하는 ‘2023년 아시아역도선수권대회’는 2023년 10월에 열리게 된다. 2024년 파리올림픽 출전권이 부여되는 매우 중요한 대회로서, 해외 47개국 2000여 명의 선수 및 임원과 국내 8000여 명의 선수·관계자 등이 참가한다.

