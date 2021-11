목포무안신안축협 문만식 조합장, 승달장학금 500만원 기탁

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군은 지난 22일 목포무안신안축협 문만식 조합장이 승달장학금 500만원을 기탁했다고 26일 밝혔다.

이번 기탁을 통해 문만식 조합장은 최근 열린 전국한우능력평가대회에서 대통령상과 축산물품질평가원장상을 수상한 조합원들과 지역사회 환원의 뜻에 동참했다.

문만식 조합장은 “무안군의 지원으로 목포무안신안축협에서 생산한 TMF사료를 이용하는 조합원들이 대회에서 우수한 성적을 거둔데다 대회 상금을 후학 양성을 위해 기탁한다는 말을 듣고 조합장인 저도 군민들과 기쁜 마음을 같이 하고 싶었다”고 전했다.

김산 군수는 “우리 지역 축산업의 미래를 위해 힘써주는 문만식 조합장님을 비롯한 축산 농가의 노고에 감사드린다”며 “축산 농가 여러분들의 애정과 관심이 무안 청소년들의 꿈과 미래를 키워가는 데 큰 도움이 되고 있다”고 답했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr