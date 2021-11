中공산당 저격 농담한 다이먼 하루만에 사과

[아시아경제 조유진 기자] 미국 최대 은행인 JP모건체이스를 이끄는 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)가 중국 공산당을 두고 농담을 했다가 하루 만에 수습에 나섰다.

24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 다이먼 CEO는 전날 보스턴에서 열린 보스턴 칼리지 최고경영자 클럽 토론에 패널로 참석해 "중국 공산당 창당과 JP모건의 중국 진출이 똑같이 100주년을 맞았다"고 언급한 뒤 "우리가 (중국 공산당보다) 오래 버틸 거라는 데 내기를 걸 수 있다"고 말했다.

이어 그는 "내가 지금 중국에 있다면 이런 말을 할 수 없었겠지만, 공산당 관리들이 보스톤에서 어떻게든 내 얘기를 듣고 있을 것"이라며 중국 스파이들이 미국에서 활동하고 있음을 시사하는 발언을 덧붙였다.

블룸버그통신의 보도로 처음 발언이 알려진 뒤 파장이 일자 회사의 대관팀과 중국 지사 직원들은 비상 회의를 열고 사태 수습에 나섰고, 결국 다이먼 CEO는 18시간 만에 사과 성명을 냈다. 다이먼 CEO는 성명에서 "그런 언급을 해서는 안 됐다"며 "우리 회사의 힘과 장수 능력을 강조하려고 한 것"이라고 해명했다.

중국 측은 발끈했다. 자오리젠 중국 외교부 대변인은 24일 정례 브리핑에서 블룸버그 통신 기자가 다이먼의 발언에 대한 견해를 묻자 "단지 사람들의 관심이나 끌려는 자가 한 말을 언급할 필요가 있냐"고 말했다.

일부 외신은 이번 발언이 JP모건에 허용한 중국에서의 자산운용사 지분 보유를 취소하는 역풍을 불러올 수 있을 것이라고 전했다. JP모건은 월가 은행 중 처음으로 중국에서 자산운용 자회사의 지분 100%를 보유할 수 있다는 허가를 받았다.

웨이보에는 중국 상하이에 위치한 푸단대 강사인 션이 강사가 "다이먼 CEO는 매우 오만하다"며 "JP모건이 취득한 라이선스를 원하지 않은 것 같다"는 글을 올렸다.

중국은 공산당의 정당성이나 대만과 같이 정치적으로 민감한 이슈를 겨냥한 발언을 한 개인이나 기업에 보복을 가한 이력이 있다. 과거 스위스 투자은행 UBS의 수석 이코노미스트인 폴 도너번은 '중국 돼지'라는 비하 발언을 내놓자 모든 중국 기업과 UBS와의 거래를 중단하겠다고 경고한 바 있다.

앞서 다이먼 CEO의 발언이 논란을 일으킨 건 이번이 처음은 아니다. 다이먼 CEO는 지난 2018년 한 자선행사에서 자신이 트럼프 보다 강하고 똑똑하기 때문에 대선에 나가면 트럼프를 이길 수 있다고 공언했다가 몇 시간 뒤 사과 성명을 낸 바 있다.

