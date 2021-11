마리끌레르 모혜연 대표, 뷰티 테크기업 타키온비앤티 임원 합류

차세대 뷰티 테크기업 ㈜타키온비앤티(대표 강덕호)가 글로벌 사업부문 최고비전책임(CVO, Chief Visionary Officer)이자 고문으로 현 마리끌레르 한국 브랜드 총괄 모혜연 대표를 선임했다고 16일 밝혔다.

타키온비앤티의 티커(Ticker) 앱은 실제 화장품을 비대면 체험할 수 있는 AR 카메라, 영상통화, 소셜 및 커머스 기능을 갖춘 뷰티 라이프 플랫폼이다. 출시한지 3개월만에 누적 다운로드 60만을 돌파했고, 구글 플레이 스토어 뷰티 부문 인기차트에서 약 10주간 1위를 차지하며 업계의 주목을 받고 있다.

이번 영입으로 타키온비앤티의 글로벌 시장 진출은 더욱 속도를 낼 전망이다. 지난 10월 타키온비앤티는 PCT 국제특허를 출원하고 티커(Ticker) 서비스를 일본 시장에 선보였다. 일본을 시작으로 2022년 홍콩, 중국, 싱가폴, 2023년에는 미국, 유럽 주요국들로 서비스를 확장할 계획이다.

타키온비앤티는 증강현실(AR), 인공지능(AI), 비대면 영상처리, 빅데이터 등 자체 융합 기술을 기반으로 뷰티 시장의 디지털 전환을 주도하고 있다. 타키온비앤티는 사스(SaaS) 형 ‘디지털 뷰티 솔루션(BaaS: Beauty-tech as a Service)’으로 실물 화장품의 디지털 미러링 화장품 생성, 온-오프라인 다채널 유통망 지원, 맞춤형 분석 데이터까지 아우르는 통합 서비스를 제공할 방침이다.

프랑스 패션지 브랜드 마리끌레르의 한국 사업을 총괄하는 모혜연 대표는 30년 경력의 패션-뷰티유통 미디어 전문가로 뉴 컨셉트와 혁신을 만들어 왔고 국내외 유수 기업들의 글로벌 파트너쉽을 이끌었다. 모혜연 비전책임은 글로벌 비전과 컬처 리더쉽을 제시하고 타키온비앤티의 글로벌 확장을 이끌게 된다.

강덕호 대표는 “타키온비앤티의 뷰티테크 비즈니스는 초기 단계를 벗어나 도약하려는 시점이다”라며 “고도화된 비전이 필요한 현 단계에 시의적절하게 업계 최고의 비전가를 맞이하게 되어 매우 기쁘고 힘이 된다”는 소감을 전했다.

모혜연 최고비전책임은 “디지털 뷰티 시장의 성장 잠재성을 높게 본다. 뷰티 산업의 모든 밸류 체인에서 새로운 가능성이 열릴 것이다. 더 편하고 즐거운 온-오프라인 소비자 경험 솔루션을 만든 이 분야의 혁신적 선두 기업과 열정적인 팀을 만나 기쁘고, 글로벌 에코시스템에 긍정적 변화와 밸류를 만들어가고자 한다”고 밝혔다.

