무안군 현경면 새마을부녀회, 광주 군 공항 이전 반대 결의대회

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 현경면 새마을부녀회가 최근 문화복지센터에서 광주 전투비행장 무안 이전 결사반대 결의대회를 했다.

이번 결의는 국토교통부의 제6차 공항개발 종합계획에서 광주 민간공항 이전을 군 공항 이전과 연계 추진하겠다는 계획안 확정·고시에 따른 현경면 새마을부녀회의 광주 군사 공항 무안 이전 결사반대 결의 다짐이다.

결의대회에 참여한 45명의 부녀회원은 “국방부 소관인 군 공항 이전 문제를 국토교통부에서 민간공항과 연계 추진한다고 확정 고시한 것은 일방적인 처사다”며 한목소리를 냈다.

박창심 부녀회장은 “무안군민의 생존권과 행복추구권을 침해하고 지역갈등을 부추겨 혼란만 키우는 광주 전투비행장 이전 사업을 즉각 중단해야 한다”고 주장했다.

