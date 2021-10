"복권은 재미로 사는 것"…23억 복권 두 번 당첨된 美 60대 조언

[아시아경제 황수미 기자] 23억원 상당의 복권에 두 번이나 당첨된 '억세게 운 좋은' 남성이 화제다.

30일(현지 시각) CNN에 따르면 미국 메릴랜드주에 사는 60대 남성은 몇 달 전 아침 심부름을 다녀오는 길에 동네 주유소에서 복권 두 장을 샀다.

이 복권 두 장 모두 당첨이었다. 첫 번째 복권 당첨금은 100달러, 두 번째는 200만달러였다.

이 남성이 거액의 복권에 당첨된 것은 이번이 처음이 아니다. 몇 년 전에도 그는 똑같은 액수의 복권에 당첨돼 200만달러를 타 갔다. 당시 당첨금은 은퇴 후 노후자금 마련과 가족여행에 사용됐다고 메릴랜드 복권 관계자가 전했다.

한편 이 남성은 코로나19 상황으로 인해 당첨금을 바로 수령하지 못하고 몇 달 동안 집에서 지내다 최근에야 당첨금을 바꾸러 나타났다. 이 복권의 유효기간이 내달 1일 끝나기 때문이었다.

그는 "조금 긴장했다. (집에 불이 나) 복권이 타버리거나 복권의 유효기간이 다가오지 않을까 봐 걱정했다"며 "이 상황이 진짜인지 의심도 좀 들었다"고 메릴랜드 복권 관계자를 통해 전했다.

이어 복권을 사는 사람들을 위한 조언을 남기기도 했다. 그는 "나는 억세게 운이 좋은 사람"이라며 "현실적으로 굴고 잊지 말라. 복권은 대박 나는 것을 기대하고 사는 게 아니라 재미로 사는 것"이라고 했다.

그는 두 번째 복권 당첨금을 집 리모델링과 가족여행에 쓸 계획이라고 덧붙였다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr