머스크 재산, 전 세계 부호 중 첫 3000억달러 돌파…"핀란드·베트남 GDP보다 많아"

[아시아경제 최동현 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 전 세계 억만장자 가운데 처음으로 3000억달러 부자에 등극했다.

29일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 머스크 순자산은 3020억달러(353조6000억원)를 기록했다.

머스크 재산은 테슬라 주가가 1000달러를 넘어서면서 급속히 늘었다. 테슬라 주가는 이날 뉴욕 증시에서 전장 대비 3.43% 오른 1114달러로 마감했다. 이에 힘입어 머스크 순자산은 이날 하루 동안에만 97억9000만달러(11조4600억원) 늘었다.

부호 2위인 제프 베이조스 아마존 창업자(순자산 1990억달러)와의 재산 격차는 1030억달러(120조6000억원)로 벌어졌다.

CBS 방송은 "머스크는 지구상에서 순자산 3000억달러 이정표에 도달한 첫 번째 사람"이라며 "그의 재산은 핀란드, 칠레, 베트남의 연간 국내총생산(GDP)보다 많다”고 전했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr