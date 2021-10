김영종 종로구청장 종로 국회의원 출마 위해 사퇴

김영종 종로구청장 내년 대선과 함께 치러지는 종로 국회의원 보궐선거 출마 위해 29일 종로구의회에 구청장 사퇴서 제출

[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장이 내년 3월9일 대통령 선거와 함께 치러지는 종로 국회의원 보궐선거에 출마하기 위해 29일 종로구의회에 구청장 사퇴서를 제출했다.

김 구청장은 공직자가 선출직 출마 위해 11월9일까지 사퇴해야 하는데 10일 전까지 구의회에 사퇴서를 제출해야 하는 선거법 규정에 따라 이날 사퇴서를 종로구의회에 제출한 것으로 알려졌다.

이런 사실은 기자가 29일 오후 늦게 강필영 부구청장과 통화에서 확인됐다.

김 구청장은 이낙연 더불어민주당 대선 예비후보가 경선 막판 국회의원직 사퇴라는 카드를 쓰고 사퇴하면서 ‘정치1번지’ 종로 국회의원 선거가 내년 3월9일 치러질 대통령 선거와 함께 치러진다.

이에 따라 김 구청장은 고심 끝에 종로구청장 사퇴라는 결단을 한 것으로 보인다.

건축사 출신으로 도시계획 전문가인 김 구청장은 민선5기 종로구청장에 당선돼 6,7기까지 최초 ‘3선 종로구청장’을 기록하며 세종문화회관~KT 본사~종로구청 지하화와 보행환경 조성 사업인 도시비우기 등 전국에서 벤치마킹할 굵직한 도시계획 업적을 남겼다.

이와 함께 윤동주 문학관 건립을 비롯 박노수 기념관 등 종로 일대를 문화 중심지로 입지를 확고히 한 가운데 송현동 부지에 ‘이건희 기증관’ 건립까지 이끌어내는 저력을 보였다.

게다가 전통문화 보존 위해 한옥, 한복, 한식, 한글, 한지, 우리소리와 같은 가장 한국적인 것 지키는 일에 역량 집중. 2016년부터 종로한복축제를 개최하면서 ‘문화1번지’ 종로 위상에 걸맞는 도시 정체성 확립에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.

민선4기 종로구청장 출마 이후 4번에 걸친 선거를 통해 어느 정치인보다 종로 지역에서 정치적 기반이 탄탄한 김 구청장은 재임 기간 동안 정세균 전 총리가 종로에서 재선 국회의원, 이낙연 전 총리가 국회의원하는데 큰 역할을 한 것으로 평가받고 있다.

특히 오세훈 서울시장이 20대 국회 종로 출마, 정세균 후보에게 여론조사와 달리 낙선한 후 한 언론과 인터뷰에서 종로구청장이 워낙 조직관리를 잘 해 이길 수 없었다고 한 발언에서도 확인됐다.

이런 실적을 바탕으로 종로구민은 더 이상 종로 국회의원들을 낙하산 인물이 아닌 종로구내 인물 중심으로 뽑아야 한다는 인식이 확산되고 있는 것으로 알려졌다.

이런 여론에 힘입어 김영종 종로구청장이 내년 종로 국회의원 출마 결단을 내린 것으로 풀이된다.

서울시 25개 구청장 중 김영종 종로구청장과 조은희 서초구청장이 내년 국회의원 보궐선거에 출마하기 위해 이날 관할 의회 의장에게 사퇴서를 제출한 것으로 알려졌다.

이에 따라 강필영 종로구 부구청장이 구청장 권한대행, 천정욱 서초구 부구청장이 서초구청장 권한대행을 맡게 됐다.

