[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 오마이걸 효정이 가녀린 몸매를 자랑했다.

효정은 29일 자신의 인스타그램을 통해 "기적 같은 일인 걸♥"이라면서 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 검은색 튜브톱 원피스를 입고 포즈를 취하고 있다.

한편 효정은 TV조선 '내일은 국민가수'에 마스터로 출연 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr