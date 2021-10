日 "백신 2차 접종자 전원 '부스터샷' 개시"

12월 의료 종사자부터 3차 접종 시작

[아시아경제 이민우 기자] 일본 정부가 코로나19 백신 2차 접종을 완료한 모든 사람에게 3차 접종(부스터샷)을 하기로 했다.

29일 교도통신과 NHK 등 현지 외신에 따르면 일본 후생노동성은 이날 오후 전문가 회의를 열고 이 같은 방침을 결정했다.

3차 접종 시기는 2차 접종을 마치고 8개월 이후가 기준이다. 후생성은 오는 12월 의료 종사자부터 3차 접종을 시작할 방침이다.

이날 회의에선 화이자 백신 2차 접종 완료 5개월 이후에 코로나19 예방 효과가 얼마나 감소하는지에 대한 미국의 연구 결과가 소개됐다. 연구에 따르면 16∼44세는 89%에서 39%로, 45∼64세는 87%에서 40%, 65세 이상은 80%에서 43%로 예방률이 각각 낮아졌다.

한편 일본은 지난 2월 의료 종사자부터 코로나19 백신 1차 접종을 시작했다. 이날 기준으로 일본 전체 인구의 70.9%가 2차 접종을 끝냈다. 지역 접종자는 주로 화이자 백신을, 직장 접종자는 모더나 백신을 맞았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr