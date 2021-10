주철현 의원, 교육부 특별교부금 26억9천만원 ‘확보’

여수고 다목적강당, 40년 노후 안전 위험…개축사업 17.88억



[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 더불어민주당 주철현 국회의원(전남 여수시갑)이 여수시 지역 고등학교 환경개선을 위한 교육부 하반기 특별교부금 27억원을 확보했다.

주철현 의원실에 따르면 27일 교육부로부터 확보한 특별교부금은 여수고등학교 다목적강당 개축 사업 17억8800만원, 한영고등학교 생활관 시설 보수 및 별관동 화장실 개선 9억200만원으로, 총 26억9천만원이다.

여수고등학교 다목적강당은 1981년 2월 준공 돼, 40년이 넘은 노후화된 시설로, 학생들의 교육에 불편을 초래하고 있다. 특히 다목적강당 안전등급이 C등급으로 전남교육청 개축심의를 거쳐, 안전사고 예방에 선제대응이 절실했다.

이어, 한영고등학교도 생활관 노후화와 별관동 화장실 시설보수가 시급했다.

주철현 의원은 “두 학교를 위해 확보한 27억원은 학생들을 위한 교육환경 개선뿐 아니라 지역주민들의 생활체육 공간으로 의미 있는 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 여수를 위해 필요한 일들을 발굴하고 해결해, 지역 교육발전에 최선을 다하겠다”고 약속했다.

