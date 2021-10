[아시아경제 류태민 기자] 유네스코 세계문화유산인 김포 장릉 주변 아파트 건설과 관련해 문화재위원회가 ‘심의 보류’ 결정을 내렸다.

28일 오후 서울 국립고궁박물관에서 열린 문화재위원회 세계유산분과와 궁능문화재분과의 합동분과 회의는 건설사들이 제출한 ‘김포 장릉 역사문화환경 보존지역 내 공동주택 건립 현상변경’에 대해 심의하고 이같이 발표했다. 문화재청은 “이번에 제안한 안으로는 역사문화적 가치를 유지하기 어렵다”며 “추후 소위원회를 별도로 구성해 심도 있는 검토가 필요하기 때문에 보류 결정을 내렸다”고 밝혔다.

추후 열리게 될 문화재위원회 소위원회는 단지별 시뮬레이션 등 보다 기술적이고 전문적인 검토를 진행할 예정이라고 문화재청 측은 밝혔다.

