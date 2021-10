'김선호 손절' 광고계, 새 국면 맞이하나… 마스크·카메라 광고 재개

[아시아경제 나예은 기자] 사생활 논란이 터진 후 비공개로 전환했던 배우 김선호의 광고들이 다시 재개되고 있다.

28일 마스크 업체 미마마스크는 공식 유튜브에 김선호 광고 영상을 공개로 전환했다. 앞서 미마마스크는 김선호가 사생활 논란이 제기됐을 당시 그의 광고영상을 모두 비공개로 전환했지만, 현재는 해당 업체의 공식 홈페이지에 접속하자마자 김선호의 마스크 영상과 사진을 볼 수 있다.

캐논 코리아 역시 비공개로 전환됐던 김선호의 광고 영상을 다시 볼 수 있게 했다. 캐논 코리아는 공식 유튜브 채널에도 한 달 전 게재했던 김선호 브이로그 영상을 공개했다.

김선호 영상이 되살아나면서 '김선호 손절'에 나섰던 도미노피자, 11번가, 신한마이카, 라로슈포제, 푸드버킷, 캐논코리아 등 10여개 브랜드들의 광고 공개 여부에도 이목이 집중되고 있다.

한편 이번 논란은 지난 17일 한 온라인 커뮤니티에 '최근 대세가 된 K모 배우의 이중적이고 뻔뻔한 실체를 고발한다'는 제목의 글이 올라오며 불거졌다. 글쓴이 A씨는 "김선호가 혼인을 빙자해 낙태를 종용하고 일방적으로 이별을 통보했다"고 주장했다. 이후 김선호는 사생활 논란에 휩싸이며 광고계에서 외면당했다.

해당 논란에 대해 김선호는 "그분과 좋은 감정으로 만났으나 불찰과 사려 깊지 못한 행동으로 그분에게 상처를 줬다"며 "저를 끝까지 믿고 응원해 주시는 모든 분들께도 실망감을 드려서 죄송하다"고 입장을 밝혔다. 이후 A씨는 "사과를 받았다. 오해가 있었다"는 글과 함께 자신의 폭로 글을 삭제했다.

현재 김선호를 향한 각종 폭로와 새로운 보도가 이어지며 진실 공방이 벌어지고 있다. 특히 지난 26일 디스패치는 A씨의 실명을 공개하며 A씨가 이혼 사실을 숨기고 김선호와 교제했으며 A씨가 주장한 내용은 사실과 다르다고 보도했다.

한편 정확한 사실관계가 밝혀지진 않았으나, 김선호의 지인이라고 주장하는 누리꾼들이 잇따라 그의 인성을 인증하는 게시글을 올리거나 그와 함께 촬영한 아역배우들이 응원 글을 올리는 등 여론이 바뀌면서 김선호의 복귀에 청신호가 켜진 것으로 보인다.

