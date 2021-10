강동경찰서, 보이스피싱 예방 유공자에 감사장·포상금 수여

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동경찰서는 보이스피싱 인출책을 검거한 은행원에게 감사장과 신고포상금을 수여했다고 28일 밝혔다.

축산농협 고덕지점에서 근무하는 박지은 계장은 지난 14일 오후 현금 1225만원을 입금하는 보이스피싱 인출책의 행동을 보고 의심스러워 경찰에 신고했다. 박 계장의 신고로 725만원을 피해자에게 돌려줬고 추가 피해도 예방할 수 있었다.

강동서는 화승운수 소속 택시기사 백상호씨에게도 감사장을 수여했다. 백씨는 지난 7일 택시를 타고 광명역에서 강동구로 이동하던 손님이 계속 통화를 하면서 수시로 목적지를 변경하자 보이스피싱을 의심해 경찰에 신고했다.

강상길 강동서장은 "내년 1월 11일까지 보이스피싱 범죄 자수기간인데 범죄에 연루된 경우 가까운 경찰관서에 신고하면 최대한 관용 처분을 받을 수 있다"라면서 "점조직 형태의 보이스피싱 특성상 일단 피해가 발생하면 피해금 환수가 매우 어렵기 때문에 사전 예방이 무엇보다 중요하다"고 말했다. 아울러 "은행 창구나 현금인출기에서 다액 입·출금 등 조금이라도 의심스러운 부분이 있을 경우 112로 신고해 주면 신속히 출동해 확인하겠다"고 덧붙였다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr