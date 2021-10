[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박현석 광주광역시 광산구의회 의원(더불어민주당, 송정1·2동, 도산동, 어룡동, 동곡동, 평동, 삼도동, 본량동)이 정광중학교 학교법인 정광학원으로부터 감사패를 받았다.

김태영 정광학원 이사장은 “박 의원은 지역 구의원으로서 평소에도 정광학원의 발전을 위해 많은 관심과 노력을 하셨으며 특히 정광중학교의 오랜 숙원사업인 로터스관을 건립하는 데 기여했기에 감사패를 드린다”고 밝혔다.

박 의원은 “학생들의 소중한 배움터가 될 로터스 다목적관 건립을 진심으로 축하드린다”며 “앞으로도 학교와 학부모님들의 의견을 경청해 학생들의 쾌적한 학습을 위해 변함없이 노력하겠다”고 말했다.

