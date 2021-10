바이든, 첫 한국계 여성 연방검사장 지명

한국계로는 세 번째

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 대통령은 27일(현지시간) 한국계 여성 신디 K. 정씨(사진)를 펜실베이니아주 서부연방검찰청 검사장에 지명했다. 백악관은 이날 펜실베이니아주 서부연방검찰청 차장검사 신디 정을 검사장에 지명했다고 발표했다.

정 지명자는 1997년 예일대를 졸업하고 2002년 컬럼비아대에서 법학박사 학위를 받았다.

그는 앨라배마주 재판연구원, 뉴욕주 검사 등을 거쳐 2009년부터 2014년까지 법무부 인권국 형사사건 부문에서 공판 검사로 재직했다. 이후 펜실베이니아주 서부연방검찰청으로 옮겨 강력범죄와 중범죄 담당 부서를 거친 뒤 현재 차장검사로 일하고 있다.

정 지명자가 상원의 인사청문회를 거쳐 인준을 받으면 한국계 여성으로선 처음으로 연방검사장 자리에 오른다. 한 소식통은 "그동안 한국계 남성 검사장은 있었지만 여성은 없었다"며 "정씨가 검사장에 오르면 한국계 여성 중 첫 사례가 될 것"이라고 했다.

첫 한국계 연방검사장은 2017년 조지아주 북부연방검찰청 검사장에 지명된 박병진(미국명 BJay Pak)씨다. 이어 2018년 메릴랜드주 연방검찰청 검사장에 로버트 허씨가 두 번째다.

