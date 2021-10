경기도, 어선 안전사고 합동점검

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 최근 가을철 성육기 조업활동이 늘어남에 따라 다음 달 1일부터 30일까지 어선 안전사고 예방을 위한 관계기관 합동 점검을 실시한다.

점검 대상은 도내 어선 1005척으로, 대상 지역은 화성시 궁평항ㆍ안산시 탄도항ㆍ김포시 대명항ㆍ시흥시 오이도항ㆍ 평택시 권관항 등이다.

이번 합동점검에는 화성시 등 5개 시군과 해양수산부, 해양경찰, 한국해양교통안전공단, 수협중앙회가 참여한다.

주요 점검 내용은 ▲구명조끼, 구명부환과 소화기 비치 여부 ▲기상특보 수신을 위한 통신장비 확보와 정상작동 여부 ▲기관실 배전반과 전선, 축전지 통풍 보호덮개 상태 확인 ▲안전모ㆍ손상로프 교체, 조업설비 끼임 위험표시 여부 ▲난로, 전열기, 가스레인지 등 화재취약 부분 설비상태 확인 등이다.

도는 특히 어선 안전사고의 대부분을 차지하는 기관 안전여부를 집중적으로 점검한다. 지난해 수협중앙회 어업정보통신국 자료에 따르면 기관 고장 원인으로 인한 어선사고가 전체의 71%를 차지했다.

도는 안전점검 결과에 따라 경미한 사항은 현장에서 즉시 개선하고, 중대 결함은 출항 전까지 수리를 완료하고 운행할 수 있도록 조치할 계획이다.

또 어선 사고예방 점검 외에도 코로나19 예방을 위한 손소독제 비치, 선실 환기 유지 등 코로나19 예방수칙 준수사항 홍보도 병행한다.

김성곤 도 해양수산과장은 "가을ㆍ겨울철 어선 조업활동 증가에 따라 충돌, 전복 등 사고로 인한 인명피해가 발생하고 있다"며 "이번 합동점검을 통해 어선안전에 대한 경각심과 자율적인 안전관리 분위기를 조성하고 어선사고를 사전에 예방할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

한편 도는 지난해 봄, 가을ㆍ겨울철 2회에 걸쳐 연안어선 200척에 대해 안전점검을 실시했다.

