[포토]유동균 마포구청장 '2021 건강도시상' 대상 수상

[서울시 자치구 포토뉴스]유동균 마포구청장 27일 건강도시상 공동 정책 분야에서 대상 수상한 마포구의 ‘500만 그루 나무심기’ 사업 우수 사례로 발표...강동구, 2021 대한민국 도시재생 산업박람회 대상 국토교통부장관상 수상...노현송 강서구청장, 지역 우수 장학생 격려

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)가 대한민국건강도시협의회(KHCP)가 주관하는 ‘2021 제6회 대한민국 건강도시상’ 공동 정책 분야에서 대상을 수상했다.

27일 오후 1시30분 양천구 행정복합타운에서 열린 이번 대한민국건강도시협의회 정기총회에는 대상을 수상한 마포구를 비롯한 수상 도시 12곳과 운영위원 11명, 회원 도시 등이 참석했다.

이 날 유동균 마포구청장은 건강도시상 공동 정책 분야에서 대상을 수상한 마포구의 ‘500만 그루 나무심기’ 사업을 우수 사례로 발표했다.

강동구(구청장 이정훈)가 27일 창원시 마산해양신도시 일대에서 진행된 2021년 도시재생 산업박람회에서 대상인 국토교통부장관상을 수상했다.

국토교통부 등이 주관하는 대한민국 도시재생 산업박람회는 도시재생의 새로운 방향과 지자체 성과 공유 및 사업 융합, 민·관 도시재생사업 모델을 제시하여 민간투자 기반을 확대하기 위해 2019년부터 개최하고 있으며, 올해는 10월27일부터 30일까지 4일간 박람회가 진행된다.

이번 도시재생 산업박람회에서 대상을 수상한 강동구의 우수한 도시재생 사업들이 큰 주목을 받고 있다.

구는 노후화된 구시가지 일대 경관을 새롭게 변화시킨 ‘구천면로 걷고 싶은 거리’, ‘강풀만화거리’, 청년창업 지원으로 일자리와 지역경제 활성화에 기여한 ‘엔젤공방거리’ 등 이번 박람회에서 우수한 평가를 받은 선도적인 도시재생 사업들을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.

또, 지난 9월 서울시 골목길재생 공모사업에 선정되어 확보한 10억 원 예산으로 암사1동 구천면로47길 일대의 골목길 재생사업을 새롭게 실시하는 등 노후화된 골목길의 재생사업 발굴도 적극 추진할 예정이다.

이날 시상식에 참석한 이정훈 강동구청장은 “도시재생에서 가장 중요한 것은 주민과의 소통”이라며 “주민 주도의 도시재생 사업이 추진될 수 있도록 주민들과 끊임없이 소통하도록 하겠다”고 말했다.

노현송 강서구청장이 27일 오후 강서평생학습관 2층 강당에서 열린 ‘(재)강서구장학회 행복장학생 장학증서 수여식’에 참석해 성적 우수 학생들을 격려했다.

이날 (재)강서구장학회(이사장 송진수)는 지역 내 학업 성적이 우수한 학생 30명을 선발해 1인 당 100만원씩 장학금을 지원하기로 했다.

노현송 구청장은 “지역 내 학생들이 어려운 여건에서도 학업에 전념할 수 있도록 후원해 주신 많은 분들께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “구에서도 우리 학생들이 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

올해로 설립 20주년을 맞은 (재)강서구장학회는 지역인재 육성을 목표로 재능기부 프로그램, 등록금 전액 지원 등 다양한 장학 사업을 펼쳐오고 있다.

오승록 서울 노원구청장은 27일 오전 10시 MG새마을금고 온누리상품권 전달식에 참석했다.

이날 전달식은 MG새마을금고는 코로나19 극복을 위해 현장에서 헌신하고 있는 의료진을 격려하기 위해 온누리상품권(약 920만원)을 기부하려 한다는 뜻을 밝혀 마련한 자리다.

구는 전달받은 상품권을 지역내 코로나 백신접종 업무 등 현장에서 노력하고 있는 의료진에게 지급할 계획이다.

전달식은 오승록 노원구청장을 비롯 정천득 MG새마을금고 이사장 등이 참석한 가운데 중상품권 전달식, 기념촬영 순으로 진행했다.

오승록 노원구청장은 “코로나19장기화로 지친 의료진분들에게 따뜻한 선물이 될 것 같다”면서 “어려운 이웃을 생각하는 나눔 문화에 항상 앞장서 주셔서 감사하다”며 고마움을 전했다.

