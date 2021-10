[아시아경제 김대현 기자]강원 춘천시의 한 돼지농장에서 27일 불이 나 돼지 수천마리가 숨졌다.

이날 경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 11시30분쯤 춘천시 동산면 조양리의 모 돼지농장에서 전기적 요인으로 추정되는 화재가 발생해 약 2시간 만에 꺼졌다.

이 화재로 농장 1개 동 약 500㎡가 모두 탔고, 돼지 2000여마리가 죽었다. 소방 추산 피해액은 2억4500만원으로 집계됐다.

경찰과 소방은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

