'중화권 최고 부자'는 생수업체 농푸 창업자…마윈 5위

중화권 최고 부자는 중국 생수 업체 농푸산취안 창업자인 중산산(67)이 여전히 지키고 있는 것으로 나타났다.

중국 부자연구소인 후룬연구원이 27일 발표한 '후룬 중국 부자 명단 2021'에서 중산산이 개인 재산 606억달러(약 70조9000억원)로 중화권 최고 부자를 차지했다고 홍콩 공영방송 RTHK가 보도했다.

2위는 틱톡을 보유한 바이트댄스의 창업자 장이밍(38)이 차지했다. 그의 재산은 지난해보다 3배 증가한 528억달러(약 61조8000억원)로 집계됐다.

한때 중국 최고 부자자리를 지켰던 알리바바 창업자 마윈과 그의 가족은 5위에 머물렀다. "알리바바의 금융 계열사 앤트그룹의 상장이 중단되고, 알리바바가 독점행위로 28억달러의 벌금을 부과받은 후 순위가 떨어졌다"고 후룬연구원은 설명했다.

홍콩 최대 부호인 리카싱 청쿵(CK)그룹 창업자(93)와 그의 가족은 재산 334억달러(약 39조원)로 8위에 올랐다.

후룬연구원은 이번에 중국의 두 특별행정구인 홍콩과 마카오, 그리고 대만을 포함한 중화권 부자 명단을 처음으로 발표했다고 설명했다.

20억위안(약 3465억원) 이상의 재산을 소유한 중국 최고 부자는 총 2918명으로 전년도보다 520명(22%) 증가했다. 홍콩은 151명이다.

후룬연구원은 반도체와 스포츠 브랜드 분야 인사들이 강세를 보인 가운데 신에너지 사업 관련 인사들이 빠르게 재산을 증식했다고 설명했다.

