창원시, 한국전기연구원과 '2021 디지털 전문인력 양성사업' 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 한국전기연구원(KERI)과 협력해 3D 모델링 인력 양성을 위한 '2021년 디지털 전문인력 양성사업'을 진행한다고 27일 밝혔다.

'디지털 전문인력 양성사업'은 구직자에게는 채용의 기회를, 강소특구 기업에는 인재 확보의 어려움을 해소해 주기 위해 추진하는 교육 프로그램이다.

프로그램은 27일부터 11월 5일까지 2주간 온·오프라인을 병행해 진행되며, 교육비는 전액 무상이다.

세부 교육과정은 3D 모델링 개념과 필요성, 3D 모델링 활용 이론 및 실습, 실제 적용 산업 현장 견학, 산업 관련 주요 행사 참가 등 디지털 전환 산업을 체계적으로 이해할 수 있는 과정으로 구성돼 있다.

이성민 산업혁신과장은 "교육생들의 취업을 돕기 위해 특구 내 기업뿐만 아니라 창원국가산업단지 기업까지 참여 대상을 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

