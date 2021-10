[포토]의견 나누는 김부겸 총리-김상희 국회부의장-정영애 장관-현상순 회장

김부겸 국무총리를 비롯한 주요 내빈들이 27일 서울 중구 롯데호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2021 아시아여성리더스포럼'에 참석해 의견을 나누고 있다. 왼쪽부터 왼쪽부터 정영애 여성가족부 장관, 김상희 국회부의장, 김부겸 국무총리, 현상순 아시아경제 회장./강진형 기자aymsdream@

