경남교육청, 2022학년도 수능 대비 마무리 자료집 배부

변화된 수능 체제 반영한 자체 제작 모의고사로 마무리 점검

도내 145개 고교, 응시 희망 고3 수험생 2만500명에게 배부

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경상남도교육청은 2022학년도 대학수학능력시험 마무리 학습을 위해 자체 제작 모의고사 자료집을 배부한다.

마무리 자료집은 ‘2015 교육과정’ 및 ‘2022학년도 대입제도 개편안’에 따른 변화를 반영해 출제했으며, 도내 145개 고교의 응시를 희망하는 고 3 수험생 2만500명에게 배부한다.

청은 5월부터 자료집 제작을 위해 대학 진학 전문위원단 문항 분석출제팀과 수능·모의평가 및 전국연합 학력평가 출제·검토 경력이 있는 도내 고등학교 교사 143명을 위원으로 위촉하는 등 심혈을 기울여왔다.

출제팀은 영역별 문항 완성도를 높이기 위해 최근 3년간 전국연합 학력평가, 대학수학능력시험 및 6월·9월 수능 모의평가 등의 출제 경향을 반영하고, EBS 연계 교재와 교과 교육과정 등을 분석해 문항을 제작했다.

실제 수능과 같은 상황 조성을 위해 대학수학능력시험과 같은 양식의 문제지와 OMR 답안지를 배부한다.

자료집은 ‘2022학년도 대입제도 개편안’에 따라 ‘공통+선택과목’ 구조로 출제하는 국어, 수학을 비롯해 영어, 한국사, 탐구[사회탐구(생활과 윤리, 한국 지리, 정치와 법, 사회문화), 과학 탐구(물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명과학Ⅰ, 지구과학Ⅰ)] 총 5개 영역 12개 과목으로 구성된다.

이후 교사와 학생의 문항 반응도를 조사해 자료집의 완성도를 높이고 출제진들의 역량 강화 등의 자료로 활용할 예정이다.

홍정희 진로교육과장은 “마무리 자료집은 수능으로 가는 길목에서 갖는 최종 점검의 기회로, 고3 수험생들에게 많은 도움이 될 것이다. 이 자료집을 통해 부족한 부분을 점검·보충하고 수능 적응력을 키워 좋은 성과 거두길 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr