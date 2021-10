동신대, 여성 사회 참여·양성 평등 실현 기여 ‘광주시장 표창’

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교는 광주여성단체협의회가 주관한 제29회 광주 여성대회에서 여성의 사회 참여와 실질적인 양성 평등 사회 실현에 기여한 공로를 인정받아 광주시장 유공자 표창을 받았다고 26일 밝혔다.

동신대는 성평등센터와 대학일자리센터를 통해 ▲젠더의식 향상 캠프 ▲양성평등 및 인권 캠페인 ▲양성평등 집단상담 ▲성인지감수성 향상 예방교육 등을 실시하며 대학과 지역 내 양성평등과 젠더 의식 향상 등에 기여하고 있다.

또 대학생들을 위한 학년별 맞춤형 성폭력·성희롱 예방교육 프로그램을 개발해 운영하고 있으며 여대생들의 직무 특성을 반영한 다양한 특화 프로그램을 운영·지원하고 있다.

최일 동신대 총장은 “지역 유관기관 등과 여대생 취업을 위한 상호 협력 시스템을 구축하고 다양한 협업 프로그램을 운영하고 있다”며 “우리 학생들이 훌륭한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

