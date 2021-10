임실군, 옥정호 전북도 핵심 관광지 도약 ‘박차’

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북도의 빛나는 보물 옥정호가 친환경 생태관광개발에 속도를 내면서 ‘관광도시 임실’을 앞당기고 있다.

군은 전북연구원과 옥정호의 생태적 가치를 활용한 관광개발 사업에 대한 중·장기적 방안을 함께 모색하고, 집중적으로 논의하는 정책간담회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 옥정호 현장에서 열린 정책간담회는 김영민 부군수를 비롯한 실무 관계자와 권혁남 연구원장 등 20여명이 참석한 가운데 열렸다.

간담회는 ‘임실미래발전 2026 수정계획안’에 대한 연구원 측의 발표에 이어 군 실무부서에서 옥정호 개발방안과 옥정호 수변도로 개설에 대한 현안을 설명하는 자리로 진행됐다.

생태관광개발이 한창 진행 중인 옥정호 일원 현장을 함께 둘러보고, 옥정호를 친환경적으로 개발해 나가기 위한 실현가능한 방안 등에 대한 심층적인 토론도 이어졌다.

권혁남 원장은 “옥정호는 전북도 핵심 수변관광 거점으로 도약이 필요한 시점에 방향설정 및 추진과제가 잘 수립돼 있다”며 “군의 지속가능한 발전을 위해 향후에도 더욱더 협력해 나가겠다”고 전했다.

군은 지난해 10월부터 연구원과 함께 임실군만의 차별화되고 경쟁력있는 신규사업을 발굴하기 위해 ‘2022~2026, 임실미래발전 2026 수정계획 연구 용역’을 추진했다.

지난 7월 마무리된 용역결과에 따르면 ▲옥정호 웰니스 치유복합공간 조성 사업(3,000억원) 등 핵심사업 22건과 ▲옥정호 스마트복합쉼터 구축(40억원) 등 일반사업 10건, 총 32건의 신규사업이 발굴됐다.

특히 옥정호 웰니스 치유복합공간 조성사업은 내년 제20대 대선공약 전북도 제안사업에 포함돼 이르면 내달 중 각 정당 및 대선후보 캠프에 전달될 전망이다.

여러 신규 발굴사업에 대한 구체화에 노력을 이어가는 한편 정부나 전북도 시책사업에도 반영되도록 지속 관리하고 있다.

군은 국·도비 확보를 통해 군정 발전의 신성장 동력으로 적극 활용할 방침이다.

현재 옥정호 권역에는 전북도 동부권 특별회계사업으로 ▲제1기 섬진강 에코뮤지엄 조성(총 365억원)에 이어 ▲제2기 섬진강 에코뮤지엄 조성(총 250억원)을 추진, 두드러진 성과를 내고 있다.

섬진강 르네상스를 본격적으로 여는 시발점이 될 신비의 섬 옥정호 붕어섬을 잇는 출렁다리 설치도 내년 6월 개통을 목표로 공사가 한창 진행되고 있다.

군은 출렁다리가 설치되고, 짚라인까지 만들어지면 전주한옥마을 천만 관광객을 옥정호로 유입하는 등 기대 이상의 관광효과를 낼 것으로 전망하고 있다.

실제 붕어섬 내부 수변공원과 함께 옥정호 일대 생태관광개발 사업이 하나둘씩 단계적 완성 단계에 접어들고 있다.

심민 군수는 “전북도가 생태문명의 시대를 선도하는 데 옥정호가 하나의 큰 축으로 자리매김할 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”며 “옥정호 관광시대가 열리면 붕어섬과 치즈, 반려동물을 잇는 종합 관광도시로서 전국적인 주목을 받게 될 것이다”고 말했다.

