[2021 양평지수]롯데면세점, 여성 리더풀 육성

제6회 아시아양성평등지수대상 서울특별시장상을 수상한 롯데면세점은 여성 임직원 비율이 높고 연장육아휴직·자녀입학 돌봄휴직·난임휴가 등 여성 직원들이 일·가정을 양립할 수 있게 돕는 제도들을 다방면으로 갖췄다.

전략기획이나 글로벌개발·재경 등 핵심 직무에서 여성 직책자 비율이 높고, 여성 해외주재원을 파견하는 방식으로 여성리더 풀을 육성하고 있다. 지난해 롯데면세점의 여성 직원 근속 연수는 14.8년에 달했다.

롯데면세점은 여성 팀장급 직원들을 연 1회 ‘여성 리더 멘토링 프로그램’에 참여시키는 등 여성 리더 육성에 힘을 기울이고 있다. 그룹 내 임원이나 팀장 등 선임 여성리더와 팀장급을 매칭시켜 워크숍을 진행하고 활동비 등을 지원한다. 여성 인재를 대상으로 하는 ‘WOW 포럼’을 통해 외부 여성 리더 강연, 여성 인재 육성 프로그램 사례 등을 소개하기도 한다.

모성 보호를 위한 휴직 제도를 활용하면 최대 49개월까지 휴직이 가능하다. 난임휴가(총 12개월), 산전 무급휴가(출산 전 10개월), 수유휴가(산후 1년간 월 1회), 연장육아휴직(법정육아휴직 후 1년), 자녀 입학돌봄휴직(1년) 제도를 운영하고 있어서다. 임신기 근로시간 단축 이용 비율은 50% 이상이며 육아휴직 종료 후 직원 100%가 복귀한다. 남성 직원을 위해 배우자 출산 후 1개월은 의무적으로 쉴 수 있는 휴직제도도 운영한다.

본부 직원들을 대상으로 시차출퇴근제를, 영업점 전 직원 대상으로는 2주 단위로 탄력근무제를 시행하고 있다. 코로나19 이후 전 직원 재택근무 제도도 운영하고 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr