정부, 1년 만에 문화 소비할인권 지급 재개

정부가 문화 분야 소비할인권 지급을 1년여 만에 재개한다. 문화체육관광부는 단계적 일상회복 시점인 다음 달부터 숙박·공연·전시·영화·실내체육시설·프로스포츠(이상 11월 초)·여행(11월 중순) 소비할인권 사용이 가능해진다고 26일 밝혔다. 국민의 문화 활동과 소비를 촉진하고 코로나19 피해 업계를 지원하기 위한 대책이다. 분야별 주관기관과 참여 업체 누리집에서 신청할 수 있다.

숙박 분야에선 온라인 예약으로 한정해 7만 원 이하 숙박은 2만 원, 7만 원 초과 숙박은 3만 원을 할인한다. 지역관광 활성화 차원에서 7만 원 초과 숙박 시 5만 원을 할인하는 혜택(7만 장)도 제공한다. 국내 온라인여행사 누리집 쉰 곳에서 신청할 수 있다. 사업에 참여하는 온라인여행사는 대한민국 구석구석 누리집에서 확인할 수 있다. 여행 분야에선 투어비스 누리집을 통해 관련 상품을 검색·예약할 수 있다. 공모 등으로 선정된 국내 여행상품을 조기 예약하거나 선결제할 경우 40% 할인해 준다. 그간 코로나19 확산으로 여행이 쉽지 않았던 장애인과 국가유공자는 무료로 즐길 수 있다.

공연 분야에선 인터파크·예스24 등 온라인 예매처 여덟 곳을 통해 8000원 할인권이 제공된다. 지난 5월부터 네이버TV 등에서 온라인 관람 시 적용된 8000원 할인권도 계속 지원된다. 문체부 관계자는 "대면과 온라인 공연을 통합해 1인당 2주마다 최대 3만2000원(8000원 할인권×1인당 4매)을 할인받을 수 있다"라고 설명했다.

영화 분야에선 203만 명에게 6000원 할인권(주당 1인 2매·복합상영관 기준)이 돌아간다. 적용되는 영화관은 멀티플렉스를 비롯해 독립·예술영화관, 작은 영화관, 개별 단관 극장 등 전국 521곳이다. 문체부 관계자는 "복합상영관의 경우 개별 누리집에서 할인권을 내려받아 적용할 수 있다. 다른 극장에선 온라인 또는 현장에서 예매할 때 바로 혜택을 누릴 수 있다"라고 설명했다.

할인은 박물관과 미술관 입장권 구매에도 적용된다. 박물관의 경우 문화N티켓 사이트에서 신청할 수 있다. 입장권 가격의 40%(최대 3000원·1인당 10매)를 지원받는다. 미술관에서는 최대 5000원(예매처별 1인당 4매·카카오톡 채널 1인당 6매)이다. 인터파크, 위메프, 티켓링크, 문화N티켓, 카카오톡 채널(미술전시관람료지원)에서 신청할 수 있다.

실내체육시설 이용 할인권 신청 창구는 체육쿠폰 사이트다. 선착순 100만 명에게 3만 원씩 지원된다. 단 민간 실내 체육시설 결제금액이 8만 원 이상이어야 한다. 프로스포츠 관람권 할인은 선착순 40만 명에게 돌아간다. 각 프로구단 온라인 입장권 예매 사이트에서 경기 관람권을 구매하면 50%(최대 7000원)을 할인이 적용된다. 문체부 관계자는 "3회로 나눠 배포한다"라며 "1회 2매를 발급받을 수 있다"라고 했다.

문체부는 소비할인권 개시 시점에 맞춰 누리집에 통합 안내 창구를 마련할 방침이다. 사업 주관기관과 운영업체를 통해 안내 시스템도 운영한다. 지역민·노년층·장애인 등 온라인 접속 불편자가 소외되지 않도록 지원책도 마련한다. 장애인 전담 고객센터와 채팅 로봇 서비스(이상 숙박)을 운영하고, 여행사가 예약을 대행 접수할 수 있는 환경을 조성한다. 아울러 철저한 방역이 유지될 수 있도록 숙박·공연·영화·전시·체육시설 등을 점검하고, 여행 시 이동수단에 대한 인원 관리를 철저히 한다.

황희 문체부 장관은 "소비할인권 사용 재개로 국민의 문화 활동이 회복되고 소비가 진작돼 코로나19로 피해가 큰 문화·체육·관광 현장이 활력을 되찾길 바란다"라고 했다. 이어 "철저한 방역으로 안전한 여가문화 활동이 이뤄질 수 있도록 현장을 찾아 진행 상황을 점검하고, 방역 당국과 긴밀하게 협력하겠다"라고 약속했다.

