[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김삼호 광주광역시 광산구청장이 25일 제12회 한말 어등산 의병의날 기념식에 참석해 의병·독립유공자 가족, 주민 등과 만세삼창을 하고 있다.

